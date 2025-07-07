MSB'den acı haber peş peşe geldi: Irak'ta şehit sayısı 12'ye yükseldi!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, "Metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı 12 yükselmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Şehit P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya dönük çalışmalar kapsamında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde metan gazına maruz kalarak hastaneye kaldırılan askerlerden şehit olanların sayısının 12’ye yükseldiği bildirdi.

ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

MSB'den yapılan yeni açıklamada, "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MSB ACI HABERİ DUYURDU: ŞEHİT SAYISI ATTI!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için taziye mesajı paylaştı.

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Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklama da şu şekilde:

"Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır."

5 ASKER ŞEHİT OLDU

Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz.

ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

MSB, şehit olan askerlerin isimlerini paylaşarak taziye mesajında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Ege Akar, Abdurrahman Akdoğan, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir, Ahmet Kuşak, kahraman silah arkadaşlarımız, 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehitler için bir taziye mesajı yayımladı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 3 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. [] Şehit olan 8 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı, metan gazından etkilenen kahramanlarımıza da acil şifalar dilerim."

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