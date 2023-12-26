Arabistan’da Süper Kupa finalini izlemek kaça patlar! 90 dakika için dudak uçuklatan rakam

Süper Kupayı yerinde izlemek dudak uçuklatıyor. 90 dakika için ödenecek rakamı duyanlar evde hazırlık yapıyor.

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Arabistan’da Süper Kupa finalini izlemek kaça patlar! 90 dakika için dudak uçuklatan rakam

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki mücadele maalesef ülkemizin dışında oynanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasını canlı olarak izlemenin maliyeti nedir?

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TikTok kullanıcısı Onurcan Çam, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'ni izlemek için en ucuza nasıl kapatabileceğimizi araştırdı.

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29 Aralık'ta yapılacak final için gidiş-dönüş uçak biletleri üzerinde çalışıyoruz. En ucuz 28 Aralık gidiş - 31 Aralık dönüş uçak bileti 4.655 TL.

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Suudi Arabistan'a girmek için bir e-Vize gereklidir. Bunu aradan çıkartmak için hızlı bir şekilde internet üzerinden 4.115 TL veriyoruz.

Süper Kupa Finali'ni izlemeyi planlıyoruz ama kalacak yerimiz de yok. En ucuz hostel fiyatı 3 gece için 1.735 TL.

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