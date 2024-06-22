Apple’ın yapay zeka imtihanı: Güvenliği ve gizliliği sağlayabilecek mi?

Apple'ın yapay zeka güvenliği ve gizliliğini ele alması şirketi diğerlerinden ayırıyor. Ancak uzmanlar güvenliğin ve gizliliğin uygulamada olacağını söylüyor. Peki yapay zeka konusunda neler oluyor?

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Apple’ın yapay zeka imtihanı: Güvenliği ve gizliliği sağlayabilecek mi?

Teknolojideki hemen hemen her şirket şimdiye kadar yapay zekaya katıldı. Apple da bir istisna değil. Onu biraz farklı kılan şey, yapay zeka ile birlikte gelen veri güvenliği ve gizlilik sorunlarını nasıl ele almayı planladığıdır.

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Bu ayın başlarındaki yıllık WWDC etkinliğinde şirket, Apple'ın AI gizliliği ve güvenliği için yeni bir standart belirleyeceğini taahhüt ettiği kendi AI lezzeti olan Apple Intelligence'ı tanıttı.

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Ancak bazı güvenlik uzmanları, Apple'ın endüstri için benzersiz bir şekilde özgecil kaldığını belirttikleri niyetlerinden şüphe etmeseler de, şirketin bunun için kesilmiş bir işi olduğunu ve potansiyel olarak sırtında yeni bir hedef olduğunu söylüyor.

APPLE’IN YAPAY ZEKASI

Apple'ın AI güvenliği ve gizlilik vaatlerinin yanı sıra şirketin AI teknolojisini nasıl kullanmayı planladığı konusunda şeffaf olma niyeti, şirketlerin sistemlerinde üçüncü taraf yazılımlarını güvence altına almalarına yardımcı olma konusunda uzmanlaşmış Wing Security'nin baş işletme sorumlusu Ran Senderovitz, "doğru yönde bir adım" olduğunu söyledi.

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Sonuçta, asla toplanmayan veriler kaybolamaz, çalınamaz veya satılamaz. Ancak tasarımıyla AI bunu değiştirir. LLM'ler eğitmek ve daha güçlü olmak için verilere ihtiyaç duyar ve bazı yapay zeka işlemleri standart telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda yapılamaz.

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