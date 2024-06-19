Eski OpenAI yöneticisinden yapay zeka hamlesi: Sorunu çözmeye geliyor…

Yapay Zeka (AI) şirketi OpenAI'de bir zamanlar Baş Bilim İnsanı olan Ilya Sutskever, pek de şaşırtıcı olmayan bir hareketle, izlediği yeni yolu açıkladı. Yönetici yeni bir yapay zeka ile sorun çözeceğini umuyor.

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Eski OpenAI yöneticisinden yapay zeka hamlesi: Sorunu çözmeye geliyor…

OpenAI'de bir zamanlar Baş Bilim İnsanı olan Ilya Sutskever, eski adıyla Twitter’da şunu yazdı: “Yeni bir şirket kuruyorum.”

Vurguladığı daha önceki bir gönderiye göre, yeni şirketin adı Safe Superintelligence Inc. (SSI). Eski OpenAI bilim adamı, SGK ile güvenli süper zeka oluşturmaya odaklanıyor. Bu hedefi bugünün dünyasındaki en önemli teknik sorun olarak gösteriyor.

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SSI, güvenliği ve yetenekleri sorgulayan teknik zorlukları çözmek için devrim niteliğinde mühendislik ve bilimsel atılımlar kullanıyor. Uzun vadede, platformun odak noktası, güvenliği korurken yetenekleri inanılmaz bir hızda geliştirmektir.

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OpenAI'nin Baş Bilimcisi olarak görev yaparken Sutskever, Aralık 2023'te Sam Altman'ı şirketten atmada önemli bir rol oynadı. Birkaç ay boyunca, şirketteki gelecekteki rolü hakkında spekülasyonlar vardı.

Bu spekülasyonlara bir cevap vermek yerine, Sutskever AI firmasından ayrılmaya karar verdi. Belirgin bir şekilde, OpenAI'den çıkışı, GPT-4o modelinin yayına girmesinden sadece bir gün sonra gerçekleşti.

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