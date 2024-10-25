Apple'den şaşırtan iPhone 16 kararı! En fazla o modeller tercih edildi

Yapay zeka özellikleriyle öne çıkmayı planladığı iPhone 16 serisine talep beklentilerin altında kalınca Apple, üretim hedefini 10 milyon adet düşürmeye karar verdi. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre bu karar, özellikle standart iPhone 16 modellerine olan talebin düşüklüğünden kaynaklandı. Bu değişiklik, Apple hisselerinin yüzde ikisini düşürdü.

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Yüksek talep gören iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin aksine, iPhone 16 üretim tahminleri 84 milyon adet olarak düşürüldü. 2025'in ilk çeyreğinde 45 milyon ve ikinci çeyreğinde 39 milyon iPhone üretilmesi planlanıyor.