Asgari ücret ne kadar olacak? Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen bir toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, asgari ücretle ilgili bir soruya, "Sendikalar, işverenler ve hükümetin anlaşmaları asgari ücreti belirler" dedi. Şu anda bir rakam söylemek doğru olmaz. Bununla birlikte, herkesin rekabet gücünü koruma konusunda hassas olduğuna inanıyorum." cevabını verdi.



Şimşek, fiyat istikrarını sağlamak ekonominin birincil önceliği olduğunu belirtirken, mali disiplini yeniden tesis etmeyi ve cari açığı azaltarak sürdürülebilir bir dış dengeyi sağlama hedeflerini vurguladı. Buna ek olarak, yapısal reformların uygulanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

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Şimşek, Türkiye'nin rezervlerinin yeniden inşa edildiğine dikkat çekerek, bu başarının bir kısmı Türk lirasına olan güvenin artmasından kaynaklandığını söyledi.

Vergi tabanının genişletilmesi ve deprem dışı harcamaların sıkı kontrol altına alınması gibi önlemlerin, cari açığın GSYH'ye oranının gelecek yıl yüzde 3 seviyesine düşmesini sağlayacağını belirtti.



Şimşek, enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası'na yardımcı olmayı planladıklarını belirtirken, reformlar için finansal alan oluşturulması gerektiğini vurguladı. Dijitalleşme, yeşil enerji ve sanayide dönüşüm gibi reformların kaynak gerektirdiğini belirterek, iç ve dış şoklara karşı tamponlar oluşturmak istediklerini belirtti. Şimşek, gelecek yılın enflasyonla mücadelede önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti ve bu süreçte mali politikanın daha güçlü bir şekilde devreye gireceğini söyledi.