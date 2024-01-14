Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu attığı gol sonrası skandal hareket İsrail'e destek istedi, Futbolcu hakkında flaş karar!

Türkiye Süper Ligi'de evinde Trabzonspor'u ağırlayan Antalyaspor'da 1-1 biten maçın beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu gol sevinci sırasında İsrail ile dayanışma mesajı verdi.

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İSRAİL'E DESTEK İSTEDİ

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, bugün Antalya'da oynanan müsabakada Trabzonspor'a attığı gol sonrasında tepki çeken bir harekete imza attı.

Sagiv Jehezkel gol sevincinde üzerinde bandaj bulunan elini kaldırarak İsrail ile dayanışma mesajını paylaştı.

Bandajın üzerinde yazılı mesajda "100 days 7.10" (7 Ekim saldırısının 100'üncü günü) ifadesi ve bir Siyon yıldızı yer aldı.

ANTALYASPOR RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Gol sevincinde İsrailli futbolcunun verdiği mesaj Antalyaspor'un sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

ANTALYASPOR PAYLAŞIMI KALDIRIP KADRO DIŞI BIRAKILDIĞINI DUYURDU

Daha sonra Sagiv Jehezkel'in gol sevinci paylaşımını sosyal medya hesabı X'ten kaldıran Bitexen Antalyaspor Kulübü, İsrailli futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Kamuoyunun Dikkatine! Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla.