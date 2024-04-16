Antalya’da kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü karısını, İngiltere’ye gönderdiğini söyledi!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra oğlunu arayarak durumu anlattı. Oğlunun polisi araması üzerine karısını öldüren adam gözaltına alındı.

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Antalya’da kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü karısını, İngiltere’ye gönderdiğini söyledi!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin, şüphelinin oğlunu arayıp durumu anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenilirken, 2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere’ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı bildirildi.

Antalya’da kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü karısını, İngiltere’ye gönderdiğini söyledi!

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde apartmanın 4’üncü katında 68 yaşındaki Türkan A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Eşini bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam A. evde yakalandı.

Antalya’da kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü karısını, İngiltere’ye gönderdiğini söyledi!

2 gece camide yatmış

Abdüsselam A.’nın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere'de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere’ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.
Abdüsselam A. polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan A.’nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya’da kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü karısını, İngiltere’ye gönderdiğini söyledi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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