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Antalya Havalimanı'nda kabus anları! 79 yolcusu olan uçak yandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havalimanı'nda teker koyan Rus havayolu şirketinin uçağının motoru alev aldı. 79 yolcunun kurtarıldığı yangın hızla söndürüldü.

Antalya Havalimanı'nda kabus anları! 79 yolcusu olan uçak yandı
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Azamut Havayolları'na ait bir Sukhoi Superjet 100 uçağının motorunda yangın çıktı ve Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Yangına hızla gelen ekipler müdahale ederken uçaktaki 79 yolcu kurtarıldı.

Uçak, yangında herhangi bir yara almadan park pozisyonuna çekildi. Olayın meydana geldiği sırada iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı ve motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınmasının ardından hava trafiği normale döndü.

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Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu'na ait Azamut Havayolları'na ait bir uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını bildirdi. Yangın hemen müdahale edilerek söndürüldü.

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