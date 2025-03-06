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Anpa Gross zincir market, Ülker ürünlerinin tüm mallarını satmama kararı alarak raflarından kaldırdı! İşte gerekçesi!

Anpa Gross Market zincirleri ülke geneli tüm marketlerinden Ülker'e ait tüm ürünleri fiyat politikası gerekçesiyle satmama kararı alarak raflarından kaldırdı.

Anpa Gross zincir market, Ülker ürünlerinin tüm mallarını satmama kararı alarak raflarından kaldırdı! İşte gerekçesi!
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Beylikdüzü'ndeki Anpa Gross mağazasında Ülker ürünlerini satmama kararı aldı. Market yönetimi, bu durumu "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" açıklamasıyla duyurdu. Rafların boş görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kararın diğer marketlere de yayılıp yayılmayacağı merak konusu oldu.
Beylikdüzü'ndeki Anpa Gross mağazasında alışveriş yapan bir tüketici, Ülker ürünlerinin raflardan kaldırıldığını fark ederek o anları sosyal medyada paylaştı.

GEREKÇE: FİYAT POLİTİKASINA UYMAMASI

Market yönetimi tarafından boş rafların üzerine asılan yazıda ise "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Anpa Gross zincir market, Ülker ürünlerinin tüm mallarını satmama kararı alarak raflarından kaldırdı! İşte gerekçesi!

REYONLAR TAMAMEN BOŞ

Görüntülerde, mağazadaki Ülker ürünlerine ait reyonların tamamen boş olduğu dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu durum, tüketiciler arasında tartışma yarattı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
Peki bundan Ülker'in haberi var mı?
Tebrikler Anpa Gross...
Tebrik ederim.
Maşallah çok güzel böyle devam...
Çok iyi yapmış.
Bence sebep o değildir de neyse...

KAYNAK: Haberler.com

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