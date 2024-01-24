Annesi rahatsızlanmıştı, Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da | Polislerin güvenlik önlemi dikkat çekti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi.

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Annesi rahatsızlanmıştı, Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da | Polislerin güvenlik önlemi dikkat çekti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunarak, talebinin kabul edilmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alınıp Diyarbakır'a getirildi.

Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Annesi rahatsızlanmıştı, Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da | Polislerin güvenlik önlemi dikkat çekti

Annesi rahatsızlanmıştı, Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da | Polislerin güvenlik önlemi dikkat çekti

Annesi rahatsızlanmıştı, Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da | Polislerin güvenlik önlemi dikkat çekti

Annesi rahatsızlanmıştı, Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da | Polislerin güvenlik önlemi dikkat çekti

Annesi rahatsızlanmıştı, Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da | Polislerin güvenlik önlemi dikkat çekti

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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