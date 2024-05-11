Ankara Emniyeti'nde AK Parti'ye yeni 17-25 Aralık kumpas girişimi ortaya çıkarıldı! Üç polis müdürü açığa alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde AK Parti'ye yönelik bir kumpas girişimi düzenlendiği tespit edildi. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla bir takım yolsuzluklar yapıldığını iddia eden bazı polis ve savcıların da içerisinde yer aldığı döneminde Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef alarak kurulan 17-25 Aralık 2013 kumpasına benzer bir girişimin yaşandığı ortaya çıktı.

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün iki numarası olduğu iddiasıyla yargılanan firari Serdar Sertçelik, Ankara Emniyet müdürlüğünde yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ankara Emniyeti'ne bağlı polislerin baskısıyla "gizli tanık" olduğunu iddia eden Sertçelik, 19 sayfalık ifadesinin içeriği konusunda bazı AK Partili isimlerin dosyaya dahil edilmesi için polis müdürleri ve memurlar tarafından zorlandığını iddia etti. Gelişmelerin ardından görevden almalar yaşandı.

AK PARTİLİ İSİMLER DOSYAYA SOKULMAYA ÇALIŞILDI

Sertçelik, kendisinin faili meçhul cinayetleri üstüne yıkılmasıyla tehdit edilmesi sonucu 'gizli tanık' olarak isminin yazıldığını ve bazı AK Partili kişilerin isminin dosyaya sokulmak için kendisinin zorlandığını öne sürdü. Sertçelik, Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Hasan Doğan'a karşı komplo kurmaya zorlayan Ankara Emniyeti'nden Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Ş. D. ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınladı.

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"ÜSTLERİMİN BİLGİSİ DAHİLİNDE GÖRÜŞTÜM"

Firari Sertçelik'le yaptığı konuşmalar yayınlanan ve bu kapsamda görevden uzaklaştırılan isimlerden biri olan Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Ş. D. sorgusunda dikkat çeken sözler sarf etti. Demircan, firari Sertçelik'le yaptığı telefon görüşmeleri ve AK Partili isimlerin dosyaya dahil edilmesi girişimine yönelik ‘üstlerimin bilgisi dahilinde görüştüm’ dedi.

3 POLİS MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Firari Serdar Sertçelik'in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddialarının ardından görevden almalar yaşandı. Başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANLIĞI 6 MAYIS'TA SORUŞTURMA BAŞLATTI

6 Mayıs'ta da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün iki numarası olduğu iddiasıyla yargılanan firari Serdar Sertçelik'in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddialarının ardından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısında "Gizli tanık olduğunu beyan eden SS. ile Erk ACARER isimli kişinin X-Twitter sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda ve ses kaydında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkındaki iddialar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. maddesi uyarınca re'sen soruşturmaya başlanılmış olup, soruşturma dosyasına kaydı yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

"BİR DAVA AK PARTİ'YE BİR DAVA DA MHP'YE OPERASYONA DÖNÜŞNÜŞ HALDE"

Konuyla ilgili Gazeteci Nedim Şener ise Haber Global canlı yayınında hükümete organize suç örgütü üzerinden kumpas kurulduğunu söyledi. Ankara Emniyeti'nde bazı görevlilerin 'gizli tanık' vasıtasıyla bir senaryo oluşturduğunu söyleyen Şener, "15 Temmuz'a geri dönmeyelim derken 17-25 Aralık 2013 öncesine geri döndük. Emniyet içerisinde bir takım tipler kumpas kuruyorlar. Bir dava AK Parti'ye yönelik operasyona dönüşmüş durumda, bir başka dava da MHP'ye operasyona dönüşmüş halde" dedi.

"SON GELİŞMELER ÜRKÜTÜCÜ"

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar da Ankara'da meydana gelen olaylara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli, İçişleri Bakanlığı'nın ise idari soruşturma açtığını söyleyen Tayyar, MİT'in de devreye girerek 'siyasi operasyon' iddialarının çok yönlü soruşturulduğunu söyledi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü söyleyen Tayyar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Örgüt lideri Kaplan, teknik takibe alındıktan 10 gün sonra dinlendiğini öğreniyor. Berlin’e kaçmak için Esenboğa’ya giderken yakalanıyor.

Kaplan sorgusunda görevlileri ‘ben yanarsam herkesi yakarım’ diye tehdit ediyor.

Örgütün üst düzey 3 yöneticisinden biri olan Serdar Sertçelik gizli tanık yapılarak koruma altına alınıyor. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu halde kaçıyor.

Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, gizli tanığa yurt dışındayken telefonla ulaşıyor, piyasaya yayılan o tezgah dolu konuşmayı yapıyor. İki taraf da konuşmayı kayda alıyor, gizli tanık konuşmayı medyaya servis ederken, müdür yardımcısı konuşmayı savcılığa vermiyor.

Müdür Yardımcısı Demircan, sorgusunda ‘üstlerimin bilgisi dahilinde görüştüm’ deyince, Organize Suçlar Şube Müdürü ve bağlı olduğu Ankara Emmiyet Müdür Yardımcısı ile birlikte açığa alınıyor.