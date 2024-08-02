Anayasa Mahkemesi'nin sitesi çöktü mü? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi kapandı mı, neden erişilemiyor?

Anayasa Mahkemesi'nin web sitesine nasıl giremiyorum? Anayasa Mahkemesi web sitesi neden çalışmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? Anayasa Mahkemesi'nin resmi web sitesinde bir sorun var. Siteye erişemeyen kullanıcılar var. Bu durum, siteye erişim engeli olup olmadığı veya teknik bir arıza nedeniyle mi meydana geldiği sorularını ortaya çıkarır.

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Anayasa Mahkemesi'nin sitesi çöktü mü? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi kapandı mı, neden erişilemiyor?

BTK'nın Instagram'a erişim engellemesinin ardından önemli bir gelişme oldu. Anayasa Mahkemesi, "İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptali" başlıklı bir basın bildirisi yayınladı. Anayasa Mahkemesi'nin resmi internet sitesine erişim sağlanamıyor ve bu paylaşım kısa sürede silindi. Peki, Anayasa Mahkemesi'nin web sitesine nasıl giremiyorum? Anayasa Mahkemesi web sitesi neden çalışmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı?

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Anayasa Mahkemesi Sitesi Kapalı Mı?

Anayasa Mahkemesi sosyal medya hesabından bir basın duyurusu yayınladı ve "İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptali" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin web sitesine nasıl giremiyorum? Anayasa Mahkemesi web sitesi neden çalışmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı?

Anayasa Mahkemesi'nin resmi internet sitesine de erişim sağlanamıyor çünkü paylaşım çok kısa bir süre içinde silindi.

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