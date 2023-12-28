Altın yatırımı yapacak olanlar dikkat! Gram altında tarihi zirveler geldi: Uzman isim, alım yerini açıkladı…

Türk yatırımcısının vazgeçilmezi ve yastık altının bir numaralı yatırım aracı olan altın, bu sene yüzleri güldürdü. Sene başından bu yana yukarı devam ede trendi kendini korudu. Hem gram hem ons altın tarafında pozitif ayrışma oldu.

Dolar kurununda yukarı yönlü hareketi TL bazlı altının ilerlemesine katkı sağladı. 2023 yılı biterken gram altın Türk lirası karşısında rekor kırması da tekrar dikkatleri üzerine çekti.

GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR

Altında adeta yeni bir çağ yaşanıyor. Altın çağı ile beraber yükseliş önemli ölçüde arttı. Geçen hafta gelen yeni zirve ile çok beklenen 2 bin TL bandı geçildi.

Bir önceki haftada 2 bin lirayı kıran gram altın dün yeniden tarihi zirve yaşadı. Yeni bir rekor kıran altın 27 Aralık Çarşamba günü 2.038 lirayı gördü.

İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCIYA TAVSİYE

Gram altın piyasalarda, 2.038 lirayı görürken, Kapalıçarşı’da 2.049 lirayı kadar gördü. Tarihi rekorların ardından Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş’ten önemli açıklamalar geldi. Memiş, hem beklentisini hem de dip seviyesini yatırımcılar için paylaştı.

“GRAMDA DİP SEVİYE 2.000”

“Artık Ocak ayı itibariyle 2000 TL seviyesinin dip seviyesi olacağını göreceğiz. Yılın ilk çeyreğinde 2250 TL yılın ortasında 2500 TL yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 2700 TL devamında da 3000 TL seviyesini beklemeye devam ediyoruz.”

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“2023’DE YÜZDE 80 GETİRİ”

“Altın gram 2023 yılında yüzde 80 getiri sağladı. Gram altın yatırımcısı, uzun vadeli yatırımcılar 2023 yılının şampiyonu oldu.”