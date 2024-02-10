Altın piyasasında neler oluyor? İslam Memiş dudak uçuklatan seviyeyi açıkladı! "Çeyrek altın için mantıksız" dedi

Altın için "Her düşüş alım fırsatı”" diyen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Değerinin üzerinde çeyrek altını alıp kar etmek mantıksız" dedi.

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Altın piyasasında neler oluyor? İslam Memiş dudak uçuklatan seviyeyi açıkladı! "Çeyrek altın için mantıksız" dedi

gram altın dolar kurundan aldığı destekle rekor seviyelere çıkarken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Altın fiyatlarında beklediği dudak uçuklatan seviyeyi açıkladı.

Ons altın para politikalarındaki değişimlere yönelik beklentilerle volatilite yaşamadan haftayı tamamladı.

2.030 doların altın gerileyen ons altın, ABD enflasyon verisi beklentileri ile baskılandı.

Gram altın ekranlarda 2 bin liranın üzerine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

İslam Memiş altın piyasalarını kendi Youtube kanalında değerlendirerek şunları kaydetti:

3000 lira hedefini gözetiyoruz

"Gram altın resmi kurda 2000 üzerini test etti. Serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında. 2070 direncini takip ediyoruz. İki gecelik kapanış olursa 2090 gelir. İlk direnç 2150 lira, yıl sonunda 3000 lira hedefini gözetiyoruz. Altın tarafındaki her düşüş bir alım fırsatı.

Altın tarafındaki uyarım şu. 2 haftadır darphane tarafından basılan çeyrek, yarım, tam altın gibi altınlarda ciddi bir işçilik var. Özellikle çeyrek altında 70 liralık işçilik var. Gerçek değerinin üzerinde 70 liralık işçilik var. Haliyle darphanenin ürettiği sarrafiye grubu altınlar iki haftadır işçilikli.

Kesme altını tercih edin

Bu konuyla alakalı İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı, Darphane Genel Müdürü'nü ziyaret ediyor. Üretimin artacağı söylendi. Bugünlerde altın almak isteyenler çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın değil de kesme altını tercih etmelerini önerebilirim.

Değerinin üzerinde çeyrek altını alıp kar etmek mantıksız. Cumhuriyet altınında 250-300 lira gibi bir işçilik varken yatırım aracı olarak bunları almak doğru değil.

Fiziki altında bir problem mi yaşanıyor?

Neden yarım gram altın üretimi yasaklandı mı peki, soru işareti. Yarın 1 gram altınlar yasaklanacak mı, bunun garantisini kim verecek, bu soru işareti. Bu işçilik sorununu gündeme getiriyorum ben. Ziynet altını alacakları ben uyarmak isterim. Bu tür altınlarda işçilik var."

Kaynak: internethaber.com

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