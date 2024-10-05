Gazeteci olan Altan Sancar katıldığı televizyon programlarında özellikle siyasi yorumları ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çekerek Altan Sancar kimdir, nerelidir, uzmanlık alanı nedir, ne mezunudur? diye araştırmaya başladı. İşte Altan Sancar'ın biyografisi.

ALTAN SANCAR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Altan Sancar, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Sancar, aynı zamanda sosyal hizmet uzmanlığı eğitimi almıştır.

ALTAN SANCAR'IN KARİYERİ

2012 yılında gazeteciliğe adım atmış ve Gazete Karınca'da Ankara Temsilciliği görevini yürütmüştür. Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yaşayan Müslümanlaştırılmış Ermenilerin yakınlarının hikayelerini konu alan Saklı Haç belgeselinin yönetmen ve yapımcılığını üstlenmiştir. Özgürüz Radyo ve Artı Gerçek editörlüğü görevlerini sürdürmüştür. Artı TV'de haftaiçi her gün Medya Kritik programını sunmuştur. Haber masasında editörlük görevini üstlenmiştir. Şimdilerde Özgürüz Radyo Ankara Temsilciliği ve Diken Ankara Muhabirliği görevlerini sürdürmektedir.

KAYNAK: Haber merkezi