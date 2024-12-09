Eski Suriye muhalif güçleri lideri olan ve Suriye Türkmenlerinden biri olan Alptekin Hocaoğlu katıldığı televizyon programlarında yaptığı Suriye analiz ve yorumlarıyla izleyicilerin dikkatini çekerek internet ortamında Alptekin Hocaoğlu kimdir, nerelidir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladı. işte Alptekin Hocaoğlu'nun biyografisi

ALPTEKİN HOCAOĞLU KİMDİR?

30 Kasım 1964, Şam, Suriye'de doğdu, 30 Kasım 1964, Şam, Suriye), Suriyeli ve Türk siyasetçi ve tıp doktorudur. Suriye ile bağlantıları güçlü olan Alptekin Hocaoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığı görevini yürütmüş ve Suriye Savaş Mağdurları Derneği Kurucu Üyesi ve Başkanlığını yapmıştır.

4 Ocak 2015 tarihinde Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu 18. Genel Kurulu sırasında Nasr el-Hariri'den altı fazla oy alarak elli altı oy ile başkanlık görevine getirildi. Halid Hoca, Türkiye vatandaşı olduktan sonra ismini Alptekin Hocaoğlu olarak değiştirdi.

Hocaoğlu, 13 Aralık 2019 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nde kurucu olarak yer aldı.