Almanya yolcusu kalmasın! Galatasaray'ın Almanya kafilesinde Osimhen var mı? İşte, Frankfurt maçı öncesi dikkat çeken karar! Almanya yolcusu kalmasın! UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın Almanya kafilesinde Osimhen var mı? İşte, Frankfurt maçı öncesi dikkat çeken karar... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak Galatasaray'da Osimhen Almanya kafilesine alınmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina Haberin Devamı OSIMHEN YER ALMADI Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası ligde oynanan ikas Eyüpspor maçında yer almayan Victor Osimhen, Devler Ligi maçının kamp kadrosuna da alınmadı. Sarı-kırmızılı takımın Frankfurt maçında ileri uçta Barış Alper Yılmaz ya da Icardi'nin görev yapması bekleniyor. Temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü (yarın) saat 22.00'de rakibi ile Almanya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Etiketler : Eintracht Frankfurt

