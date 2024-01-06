Ali Koç’tan şok açıklamalar! Arabistan’da ne oldu, başkanlığı bırakıyor mu?

HaberTürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir Özel" programında Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeniden başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Ali Koç, "Seçimde aday olmayı planlamıyorum" dedi. Yine de asla dememeyi öğrendim."

Ali Koç’tan Şok Açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı. Ali Koç, "Asla asla dememeyi öğrendim, ama dönem sonunda tekrar aday olmayı düşünmüyorum.""dedi. Ali Koç, "Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamamasını sadece sportif bir açıklama olarak mı açıklıyorsunuz?" diye sordu. Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde asla lig şampiyonu olamaz. ifadelerini kullandı.

"Kullanmaya uygun, belirli kaynaklardan bilgi sahibi olan kişi ve kişiler, kupada meydana gelen olayları getirerek "Ali Koç, Cumhurbaşkanı'na karşı bir eylem içinde" demeye getirip, sanki ikinci Gezi hazırlığı yapılıyormuş gibi. Nelerin yazıldığı İnanılmaz."