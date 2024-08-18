Ali Koç sahaya girmişti! TFF'den ilk açıklama geldi! 'Doğru bulmuyor, kabul etmiyoruz'

İzmir'de dün oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında Ali Koç'un sahaya girmesinden sonra çıkan olaylar gündem olmuş TFF'nin nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu. Resmi siteden ilk açıklama yapıldı. işte detaylar.

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Ali Koç sahaya girmişti! TFF'den ilk açıklama geldi! 'Doğru bulmuyor, kabul etmiyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Ali koç sahaya girmişti! TFF'den ilk açıklama geldi! 'Doğru bulmuyor, kabul etmiyoruz'

DOĞRU BULMUYOR KABUL ETMİYORUZ

“Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.”

Ali koç sahaya girmişti! TFF'den ilk açıklama geldi! 'Doğru bulmuyor, kabul etmiyoruz'

KULÜPLER BİRLİĞİNDEN SAĞ DUYU ÇAĞRISI

Kulüpler Birliği Vakfı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un iterek düşürülmesini kınadı.

Vakıf'tan yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında, Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına, camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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