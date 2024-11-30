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Alanyaspor maçı sonrası Trabzonspor'dan zehir zemberek paylaşım: "TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir"

Trabzonspor'un deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Trabzonspor resmi siteden "TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir" Diyerek yaptığı açıklama ile çok sert tepki gösterdi.

Alanyaspor maçı sonrası Trabzonspor'dan zehir zemberek paylaşım: "TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir"
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Trabzonspor Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maç sonrası, maçta hakem hataları nedeniyle resmi web sitesinde "TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir" Diyerek zehir zemberek bir açıklamada bulundu.

TRABZONSPOR'DAN TFF VE MHK'YE ZEHİR ZEMBREK AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Bordo-mavili kulüp, "Artık çok net söylüyoruz: TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Bu kurumlar, adaleti sağlamak bir yana, Türk futboluna duyulan güveni tamamen yok etmişlerdir. Trabzonspor olarak, alın terimizin böylesine hoyratça harcanmasına asla izin vermeyeceğiz." paylaşımını yaptı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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