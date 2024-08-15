AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum

23. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutlayan ve törende AK partiye katılan İYİ Parti İstanbul milletvekili Seyithan İssiz, "Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum" diyerek çok dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

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AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı. Katılım töreninden sonra İssiz'den çok çarpıcı açıklamalar geldi.

"YUVAM OLAN AKPARTİYE TEKRAR DÖNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Programın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İzsiz, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum. İYİ Parti'den aday olduğum süreçten bugüne dek şahsımla alakalı aslı astarı olmayan maalesef birçok dedikodu ve de fitne üretildi. Siyasette yutkunma sanatı, kıymetlidir ve de değerlidir. Ancak belki vakti geldiğinde birçok şeyi ifade etmekte fayda var. Bu itibarla AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umudun, yeniden icraatların, yeniden şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Bu itibarla tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zaman içerisinde hem şahsıma hem de içinde bulunduğum sürece dair birçok açıklamam olacak. Bu itibarla şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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