AK Parti'den çok sert tepki! CHP, AK Parti'ye oy verenlere 'gerizekalı' diyen Dilruba Kayserilioğlu'na sahip çıktı

İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, söylediği sözler nedeniyle yoğun tepki çekmişti.

AK PARTİYE OY VERENLERE GERİ ZEKALI DEMİŞTİ

Sokak röportajında Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti'ye oy verenlere 'gerizekalı' demişti.

Sarf ettiği sözlerin ardından tutuklanan Dilruba, 30 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında konuştu.

Programın onur konuğu ise Dilruba Kayserilioğlu oldu.

"CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİK"

Dilruba'ya teşekkür eden Özel şu ifadeleri kullandı:

Ben yerel seçimlerde sonra birkaç ziyaret ve açılış dışında uzun süre İzmir’de olamadım. Bugün burada olmak kıymetli. Ben bugün burada bizimle olan birini anmak istiyorum. İzmir zaman zaman haklı tepki gösteren, hak ettiğini almadığında sözünü esirgemeyenlerin kenti. İzmir’de bir kardeşimiz bir mikrofona birkaç şey söyledi. Biz dün onu cezaevinde ziyaret ettik. Ben çok emin bir şekilde şunu yaptım. Cezaevine gidip de kapının önüne çıkıp da şunu da yapacağız, onu da yapacağız demek yerine ‘Haksızlığa itiraz etmek önemli bir melesidir.

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"İYİ Kİ VARSIN DİLRUBA"

Bir de cezaevinde bir davet yaparsanız o davet kısa sürede karşılığını bulur. ‘Dilruba, sen buradan çıkacaksın. Ben kapının önünde bir konuşma yapacağım. Seni de davet edeceğim.’ Sen buradan çıkıp partimizin kuruluş yıldönümü kutlamalarında bizimle olacaksın’ dedim. Dilruba’ya koruma memurlarının yanında dedim ki ‘burada racondur. Ziyarete gelen iade-i ziyarete gitmen lazım’ dedim ‘İnşallah Özgür Bey’ dedi. Kendisi 24 saat olmadan iade-i ziyarete geldi. İyi ki varsın Dilruba. CHP, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunuyor.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: ŞUURSUZLUK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

'FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL'

Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir.

Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz.

'NEFRET SÖYLEMİNE KİYMET VERİLMESİ TAM BİR ŞUURSUZLUK'

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.