AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te Can Atalay görüşmesi önce yaptığı açıklamada "Ortada bir karar yok. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir" diyerek AYM 'nin kararının doğru olmadığını açıkladı.

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AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili bugün toplanıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te Can Atalay görüşmesiyle ilgili açıklama yapıyor.

"AYM, ANAYASAYA AÇIKÇA AYKIRI İŞLEM TESİS ETMİŞTİR"

Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ortada bir karar yok. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Geçmiş olaylarla hiç bir benzerliği yoktur. Bu karar Anayasa Mahkemesi'nin buna benzer verilen kararları maalesef kendi içtihatından kopmuştur. Anayasa Mahkemesi, anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. AYM kendi içtihatını yok saymıştır, anayasanın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Böyle bir hükümle beraber bir sonuç tesis etmek mümkün değildir."

AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'

ANAYASA KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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