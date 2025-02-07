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  3. AK Parti''de Abdullah Özdemir başkanlığındaki İstanbul il yönetimi belli oldu! Listede sürpriz isimler var

AK Parti''de Abdullah Özdemir başkanlığındaki İstanbul il yönetimi belli oldu! Listede sürpriz isimler var

Seçimler sonrası değişim sloganıyla kongre süreçlerini başlatarak Partiyi 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacak yeni kadroları oluşturmak için start veren AK Parti'de Abdullah Özdemir başkanlığındaki İstanbul il yönetimi belli oldu. İşte sürprizlerin olduğu yeni İstanbul il yönetim kurulu listesi.

AK Parti''de Abdullah Özdemir başkanlığındaki İstanbul il yönetimi belli oldu! Listede sürpriz isimler var
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AK Parti 23 Şubat'ta Ankara'da yapılacak büyük kongre öncesi teşkilatlarda değişim ve yenilenme sloganıyla başlatılan kongre süreçleri çerçevesinde 7 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kongrede, Abdullah Özdemir başkanlığındaki tek adaylı listede partiyi 2028 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacak İstanbul il yönetim kurulu listesi belli oldu.

İŞTE ABDULLAH ÖZDEMİR BAŞKANLIĞINDA AK PARTİ İSTANBUL İL YÖNETİMİ

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