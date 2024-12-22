AK Parti yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir kimdir, nerelidir, ne mezunudur, siyasi kariyeri nedir?

AK Parti ülke geneli kongre süreçleri devam ederken İstanbul il başkanlığına kimin aday gösterileceği merak edilirken birçok kişinin adı gündemde konuşulmuştu. 20 Şubat tarihinde yapılması planlanan kongrede genel merkezin il başkanlığı için Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'de karar kıldığı belirtildi. Peki Abdullah Özdemir kimdir, nerelidir, ne mezunudur, siyasi kariyeri nedir? İşte Abdullah Özdemir'in biyografisi.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Abdullah Özdemir; Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında, Yüksek Lisans yaptı.

Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda çalışarak başladı. 2007 - 2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Özdemir, görev süresi boyunca, partili arkadaşlarının desteğiyle gençlerin; sosyal, kültürel ve eğitimsel gelişimleri için önemli projeleri hayata geçirdi ve ilçedeki gençlerin sesi oldu.

Ülkemizi temsil eden bilgi temelli bir düşünce kuruluşu olan SETA İle Amerika Washington’da, Uluslararası ve Orta Doğu siyaseti üzerine eğitim alan Abdullah Özdemir; AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda çalıştı.

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Kasım 2013 yılı itibari ile Bağcılar Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Özdemir; her zaman aktif siyaset içinde bulunarak başarılı bir grafik çizdi.

2014 yılında, AK Parti’den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilerek bu dönemde; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı.

2019 yılında, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçilerek 5 yıl boyunca İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde; belediye başkanlığı görevine getirilen Abdullah Özdemir, en genç belediye başkanlarından biridir.

15 Nisan 2022 tarihinde göreve başladığı günden itibaren, Bağcılar’da; Kentsel Dönüşüm, Kent Estetiği, Sosyal Yaşam gibi önemli alanlarda büyük adımlar attı.

Bu süreçte; Kadınlar, Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar başta olmak üzere, tüm Bağcılar halkına değerli katkılar sunmayı başardı.



Toplumun her kesimi tarafından sevilen bir belediye başkanı olan Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde; AK Parti'nin yüksek oy oranı ile seçilen Belediye Başkanı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Özdemir, halkla iç içe yönetim anlayışı ve sosyal projeleriyle büyük takdir toplamış, yerel yönetimle ilgili önemli başarılara imza atmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, aile değerlerine verdiği önemi, her fırsatta dile getirirken aynı zamanda topluma katkı sağlamaya yönelik projeleriyle de hem aile hayatına hem de toplumsal sorumluluklarına büyük bir dengeyle yaklaşmaktadır. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla daha yaşanabilir bir şehir için çalışmalarını sürdüren Özdemir, halkına olan sevgisi ve bağlılığıyla örnek teşkil etmeye devam etmektedir.