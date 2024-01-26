AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tonbaş seçim çalışmalarına çok hızlı başladı

31 Mart yerel seçimlerine cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Ali Tonbaş seçim çalışmalarına hiç vakit kaybetmeden çok hızlı bir başlangıç yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ali Tombaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLADI

STK’ları ve vatandaşları sık sık ziyaret eden Tombaş, toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlıyor. Ayrıca uzun yıllar AK Parti İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürüten biri olarak ilçeyi yakından tanıyor.
Sultanbeylili vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Tombaş, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

"ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede” “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Sultanbeyli Belediye Başkanlığına Aday gösterildik. Hayatını bu ilçeye adayan birisi olarak hemşehrilerimizin teveccühü ile İnşallah tarafımıza tevdi edilen sorumluluğu gayretle taşıyacağız. Sultanbeylili Hemşehrilerimiz için ilçemizin ihtiyacı olan projeleri hizmete alacağız. Toplumun her bir ferdine ulaşacak, hemşehrilerimizin çözüm ve önerilerini dikkatle dinleyeceğiz. İlçemizi güzelleştirmek için tüm hemşehrilerimizin fikirlerine başvuracak, şehrimizi birlikte yöneteceğiz. Bu ilçenin bir evladı olarak hemşehrilerime hizmet edecek olmanın heyecanını yüreğimde taşıyorum. Samimiyetle tebessüm eden 7’den 70’e tüm hemşehrime hizmet edeceğim. Devralacağımız hizmet sancağını daha da ileri taşımak için çalışacağız.

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Kentsel dönüşümü önemsiyoruz. Güvenle yarınlara ulaşmak için büyük projeler ve afetlere dirençli yapılar oluşturacağız. Yol medeniyettir anlayışıyla, ulaşımı bir sorun olmaktan çıkaracağız. Gençlik projelerimize ağırlık verecek, yeşil alanlarımızın sayısını daha da artıracağız. Kültürden spora, imardan mega eserlere birçok projeyi faaliyete alarak şehrimize değer katacağız. Biz hazırız, bu şehre sevdalıyız.

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İnanıyorum ki Sultanbeyli’miz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum’u destekleyerek İstanbul’u muradına erdirecek ve Sultanbeyli’mizin tercihi gönül belediyeciliği anlayışından yana olacak. Buradan bir kez daha bizleri bağrına basan tüm Sultanbeylili hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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