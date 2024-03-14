AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tonbaş Oruç tutan minikler ile iftar sofrasında buluştu

Cumhur ittifakı Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tonbaş, yoğun ilgi gördüğü seçim çalışmalarına mübarek ramazan ayının gelmesi ile iftar sofralarında devam ederken, outuber Sertaç Güngör’ün katılımlarıyla gerçekleşen çocuk iftarı, çocuklar ve aileleri ile beraber bir araya geldi.

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AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tonbaş Oruç tutan minikler ile iftar sofrasında buluştu

Sultanbeyli’de ilk iftar programı çocuklara özel olarak düzenlendi. “Sertaç Abi” adıyla tanınan, çocukların çok sevdiği Youtuber Sertaç Güngör’ün katılımlarıyla gerçekleşen çocuk iftarı, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

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ORUÇ TUTAN MİNİKLERLE İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Tüm İslam âleminin beklediği on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Ramazan Ayı’nın gelmesiyle Sultanbeyli’de iftar programları başladı. İlk iftar programı, ilçedeki çocuklara özel olarak düzenlendi. “Sertaç Abi” adıyla tanınan, çocukların çok sevdiği Youtuber Sertaç Güngör’ün katılımlarıyla gerçekleşen Çocuk İftarı, yoğun ilgi gördü. Oruç tutan minikler, iftar sofrasında buluştu. Sertaç Abi’leri ile iftar yaptı.

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İFTARA BİNLERCE ÇOCUK VE AİLELERİ KATILDI

Semazen Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programına; Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş ile binlerce çocuk ve ailesi katıldı. Ramazan’ın huzur ve bereketi paylaşıldı.

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"İFTARIN EN GÜZELİ ÇOCUKLARLA YAPILANIDIR"

Programda konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, “Rabbim huzur ve bereketini paylaşacağımız nice Ramazanlar görmeyi nasip eylesin. Sultanbeyli’de Ramazan-ı Şerif programları başladı. İlk program gözümüzün nuru çocuklarımıza özel oldu. Çocuklarımızın Ramazan’ın manevi iklimini paylaşması; orucu, ibadeti, Ramazan’ı sevmesi anlamında böyle etkinliklerin düzenlenmesi çok anlamlı. İftarın en güzeli çocuklarla yapılandır. Evlatlarımızın ve kıymetli ailelerinin gösterdiği ilgi, bizim için çok kıymetli. Bu güzel programa katılımları dolayısıyla Sertaç kardeşimize, sevgili çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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