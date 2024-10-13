AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu! İsrail destekli markanın açılışına katılan belediye başkaları hakkında karar verildi

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi X hesabından Rize'de boykot kapsamındaki bir işletmenin açılışına katılmaları nedeniyle tepki gösterilen belediye başkanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

AÇILIŞA KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE PARTİLİLER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Sözcü Çelik, “Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.” dedi.

BOYKOT EDİLEN FİRMANIN ŞUBE AÇILIŞINA KATILMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Rize'de, katil İsrail destekçisi firmanın şube açılışı yapılmıştı. Açılış törenine AK Partili ilçe belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katılmıştı.

"AÇILIŞA KATILDIM, YEMEDİM" YANITINI VERMİŞTİ

Rize'de, boykot kapsamındaki firmanın şube açılışına İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ile parti il ve ilçe yöneticileri katılmıştı.

Başkan Mete, açılışa katılması ile ilgili eleştirilere "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize'de ve Türkiye'de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var." yanıtını vermişti.

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