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AK Parti Pendik'te kongre tarihi belli oldu! Özer Sarıkaya ile yola devam

AK Parti ülke geneli kongre süreçleri devam ederken Pendik ilçe kongresinin 29 Aralık'ta yapılacağı, kongrede mevcut ilçe başkanı Özer Sarıkaya ile yola devam kararı alındığı ve seçilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor.

AK Parti Pendik'te kongre tarihi belli oldu! Özer Sarıkaya ile yola devam
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AK Parti ülke geneli kongre süreçleri devam ederken Pendik ilçe kongresinin 29 Aralık'ta yapılacağı, kongrede mevcut ilçe başkanı Özer Sarıkaya ile yola devam kararı alındı

ÖZER SARIKYA İLE YOLA DEVAM

Hafta içerisinde Pendik’te gerçekleşen toplantıda, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya’nın görevine devam edeceği ifade edildi.

AK Parti Pendik'te kongre tarihi belli oldu! Özer Sarıkaya ile yola devam

Konuya ilişkin AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada;

“İl başkan yardımcımız Mehmet Fatih Serdar, ilçe başkanımız Özer Sarıkaya ve belediye başkanımız Ahmet Cin’in katılımlarıyla teşkilat olarak birlik beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bir toplantı icra ettik.

AK Parti Pendik'te kongre tarihi belli oldu! Özer Sarıkaya ile yola devam

Kongre gündemiyle gerçekleşen toplantıda İl başkan yardımcımız ‘Genel Merkez ve İl Başkanlığı’nın tensipleriyle Özer Sarıkaya ile yola devam’ duyurusunu bizlerle paylaştı.” İfadelerine yer verildi.

AK Parti Pendik'te kongre tarihi belli oldu! Özer Sarıkaya ile yola devam

Toplantının ardından AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya da, yeniden aday gösterilmesine ilişkin sosyal medya hesabından aşağıdaki görseli paylaştı;

AK Parti Pendik'te kongre tarihi belli oldu! Özer Sarıkaya ile yola devam

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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