AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İşte Cumhur ittifakının İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayları

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İstanbul milletvekili Murat Kurum'u açıkladıktan sonra merakla ilçe Belediye Başkan adaylarının kimlerin olacağı merak edilirken o ilçenin belediye başkan adayları belli oldu. İşte Cumhur ittifakının İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının tam listesi

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AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İşte Cumhur ittifakının İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayları

31 Mart 2024 yerel seçimlerine AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur ittifakı kapsamında ortak adaylarla girdiği seçimlere az bir süre kala Belediye Başkan adayları açıklanmaya devam ediyor.

AK Parti, Cumhur ittifakının ortak adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olark eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İstanbul milletvekili Murat Kurum'u açıklamasının ardından 39 ilçede Belediye Başkan adayı olarak hangi isimleri aday göstereceği merak ediliyordu

daha önce 20 ocak Cumartesi günü haliç kongre merkezinde düzenlenecek aday tanıtım toplantısı ile Cumhur ittifakının 39 ilçe Belediye Başkan adayları açıklanacağı belirtilmişti.

Cumhur ittifakı kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde AK Parti 37 MHP 2 ilçesinde Beşiktaş ve Silivri'de ortak adayla seçimlere gidiyor.

Aday tanıtım toplantısı öncesi Bölge Gündem Haber olarak Cumhur ittifakının İstanbul'un 39 ilçe Belediye Başkan adaylarını açıklıyoruz.

CUMHUR İTTİFAKININ İSTANBULUN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

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