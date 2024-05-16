AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Kabaktepe, ''Sorumluluğu üzerime alıyorum'' diyerek bırakma sinyali verdi

Son dakika haberleri: 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından İl Başkanı Osman Kabaktepe'nin görevinden istifa edecek mi merak edilirken, Kabaktepe'nin bu gün basın mensupları ile düzenledi toplantıda" Sorumluluğu üzerime alıyorum" diyerek istifa sinyali vermiş oldu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN KABAKTEPE GÖREVİ BIRAKIYOR MU?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Empati İstanbul Basın Buluşması'nda basın mensupları ile bir araya geldi.

Kabaktepe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 31 Mart Seçimlerine ilişkin İstanbul'daki sonucun sorumluluğunu üzerine aldığını ifade ederken; "Başarı olduğunda nasıl alkış alıyorsak başarısızlığı da sahipleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe partisindeki kongre sürecine dikkat çekerek; değişim ve dönüşümü işaret etti ve şu ifadeleri kullandı;

"KONGRE SÜRECİNE KADAR VAZİFEMİZİN BAŞINDAYIZ"

"Neticede İl Başkanı olarak İstanbul'da 3 yıldır bu görevi yapıyorum. 3 yılın neticesinde İstanbul'da AK Parti'mizin yaptığı tüm işlerde haberim oldu veya haberim yoktu İl Başkanı olarak tüm sorumluluk bana aittir bunu açık bir şekilde ifade ediyorum. Bunu yapmamız gerek iş ve işlemleri az mı yaptık, çok mu yaptık, yeterli mi yaptık, yetersiz mi yaptık tartışmasından bağımsız olarak söylüyorum. Partimizin değişim ve dönüşüm ve kongre süreçleri olacak. O süreçlere kadar İl Başkanı olarak vazifemizin başındayız."

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"BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİMİZE KOŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Öte yandan Kabaktepe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni bir döneme girerken çalışmalarımıza aynı hız ve kararlılıkla devam ediyoruz." ifadeleri kullanarak şunları söyledi;

"Son çeyrek asırda kazanılan hiçbir değerin heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Milletin Adamı Cumhurbaşkanımızla ve milletimizle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Daha hızlı, güçlü ve azimli bir şekilde büyük Türkiye hedefimize koşmaya devam ediyoruz. Seçimler, zaferlerimizin taçlandığı ve yenilendiğimiz dönemlerdir. Katılımları için kıymetli gazetecilerimiz ve köşe yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum."