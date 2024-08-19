Ahmet Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması! 'istediğimiz an siyasi denklemi tek bir hamlede değiştirebiliriz' demişti

Ahmet Davutoğlu, partisinin Türkiye’deki siyasi denklemi değiştirecek önemli partilerden biri olduğunu savunarak, “İstersek siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz,” şeklindeki sözlere atıfta bulunan Erdem, Davutoğlu ile Fener Rum Patriği Bartholomeos arasındaki iddia edilen karanlık ilişkilere dikkat çekti.

“Aziz Türk Milleti” başlığı altında yaptığı paylaşımda Ahmet Davutoğlu’nun “istediğimiz an siyasi denklemi tek bir hamlede değiştirebiliriz” sözlerini hepimiz duyduk; diyen Arzu Erdem Davutoğlu’na şu soruları yöneltti.

ARZU ERDEM'DEN DAVUTOĞLU'NA ZOR SORULAR

''* ''İstediğimiz an siyasi denklemi tek bir hamlede değiştirebiliriz'' sözlerinin ardında neler yatıyor?

* ⁠Gökçeada’da kıymetli dostun Bartholomeos ile geçirdiğin ve geçireceğin dört gün bir tesadüf mü?

* ⁠ABD İstanbul Başkonsolos’unun aynı günlerde Gökçeada’da olması bir rastlantı mı ⁉️

* ⁠Yunan büyükelçisinin sizin olduğunuz tarihlerde Gökçeada’ya gelecek olması yine tesadüf mü ⁉️

* ⁠Peki, Bartholomeos’un abisinin evinde yaptığınız görüşmede hangi kararlara vardınız?

Haberin Devamı

SON OLARAK

* ⁠İngiltere’de eğitim gören çocuğunuza Bartholomeos referans oldu mu?

* ⁠Bu soruların cevabını bu millet hak ediyor.

Arzu Erdem paylaşımına şöyle devam etti;

Siyasal İslamcı görüntüsünde olup Pontosçu, Pensilvenya’cı dostlarına güvenenler bir gün tarihin derin sularında, mavi vatanda kaybolacaktır. Unutulmamalı Türk milleti her daim vatanına sahip çıkacaktır ata mirasını yaşatıp geleceğe taşıyacaktır.

Siz şimdi gidin, 40. evlilik yıl dönümünüzü Pontosçu dostlarınızla bir Yunan meyhanesinde kutlayın.

Bizler de, bu vatanın gerçek sahipleri olarak dimdik ayaktayız…

Bu vatanın birliği ve bütünlüğü, bizim en büyük güvencemizdir

Soranlara kitap yazıyorum diyormuşsun; NEYİN KİTABINI YAZIYORSAN ARTIK ⁉️

Ey Ahmet Davutoğlu haberin olsun;

BİZ DE ÖZ TÜRK TOPRAĞIMIZ GÖKÇEADA’dayız.''

PATRİKHANENİN BASIN ORGANI YAZDI

Ahmet Davutoğlu’nun Bartholomeos ile buluşması bir gün önce Patrikanenin yayın organında yer bulmuş ve haber “Patrik Bartholomeos Hazretleri, İmroz'daki köyünde Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı.” Şeklinde verilmişti. Davutoğlu ile Patrik’in ne amaç ile bir araya geldiklerine değinmeyen gazete Davutoğlu’nun buluşmada İstanbul Rum Patrikhanesi olarak 2012 yılında İstanbul Rum Patrikhanesi'ni, 2013 yılında ise Atina İmrozlular Derneği'ni ziyaret ettiği günleri hatırladığını yazdı.