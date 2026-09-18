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İstanbul'da son dakika uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Hasas Şaş da var!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu öğrenildi. İşte önemli detaylar...

İstanbul'da son dakika uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Hasas Şaş da var!
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İstanbul'da son dakika uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Hasas Şaş da var!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu öğrenildi. İşte önemli detaylar...

Soruşturma kapsamında kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bazı kişiler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, kullanımını kolaylaştırma veya yer temin etme iddialarıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da son dakika uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Hasas Şaş da var!

HASAN ŞAŞ KİMDİR?

Hasan Şaş, 1976 yılında Adana'da dünyaya geldi. Futbola Adana Demirspor altyapısında başlayan Şaş, kariyerinde çeşitli kulüplerde forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.Galatasaray'da uzun yıllar oynayan Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın önemli dönemlerinde kadroda yer aldı. Türkiye Milli Takımı ile de başarılı turnuvalar geçiren Şaş, özellikle 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden milli takımın oyuncuları arasında bulunuyordu.Futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekiplerde görev alan Hasan Şaş, bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak da çalıştı.

18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yapılması ve ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildiği belirtildi.

Kaynak: SonDakika.com

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