AHİSİAD, Ahilik kültürünü Balkanlar'da yaşatacak stratejik bir iş birliği protokolü imzaladı...

Osmanlı'dan günümüze ulaşan ‘Ahi Sancağı’ Türkiye ile Kosova’yı buluşturdu. Kosova'nın Prizren kentinde gerçekleştirilen "Ahilik ve Kosova'daki Yansımaları" Sempozyumu'nun ardından, Ahilik kültürünün Balkanlar'da yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Türkiye ile Kosova arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

HEDEF, AHİ KÜLTÜRÜNÜ BALKANLARDA YAŞATMAK

AHİSİAD ile Türk Dünyası Araştırmaları Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Ahilik kültürünün akademik çalışmalarla desteklenmesi, Balkanlar'da daha geniş kitlelere ulaştırılması, kültürel faaliyetlerin artırılması ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

AHİSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, Kosova Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölüm Başkanı ve Türk Dünyası Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergin Jable, Priştine Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Kemik, AHİSİAD Bilim Kurulu Üyelerinden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Araştırmaları ve Vakıf Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kala, İstanbul Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Cevdet Şanlı, Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pınar Eylem Yılmaz, AHİSİAD İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

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Programda konuşan Türkoloji Doktoru Dr. Fatih Kemik, Prizren'de bulunan tarihi ahi sancağı vesilesiyle başlayan çalışmaların bugün önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, Ahiliğin Balkan coğrafyasındaki etkilerinin akademik olarak araştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Kosova'da düzenlenen sempozyumun ardından iş birliğinin resmiyet kazandığını ifade eden Kemik, "Kosova'da ve Kosova merkezli olarak Balkanlar'da Ahilik çalışmalarına önemli katkılar sunulacağına inanıyoruz. Bu iş birliğinin akademik zeminde yeni araştırmalara ve çalışmalara fırsat vereceğini düşünüyorum" dedi.

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam ise Ahiliğin Türk tarihinin ve fetih kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Fetihlerin sadece kılıçla değil, Gaziyan Dervişler ile başlayıp, Ahi Zanaatkar-Ticaret insanlarının yerleşmesi ile tamamlandığını görmekteyiz. Öyle ki, Osmanlı döneminde bölgeye yerleşen Ahi zanaatkârlarının bıraktığı miras bugün de yaşatılıyor.” İfadesinde bulundu.

Prizren'de düzenlenen sempozyum ve Ahi Sancağı çıkarma törenine katıldıklarını hatırlatan Çam, "Bugün Evladı Fatihan diyarında Ahilik kültürünü yaşatmak adına önemli bir adım attık. Sempozyumlar, iş konseyi çalışmaları, Ahi sancağı çıkarma törenleri ve Ahilik kültürünü yaşatacak birçok faaliyet için iş birliği protokolü imzaladık. Bu çalışmanın, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Ahilik faaliyetlerinin zirvesi niteliğinde olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

İmzalanan protokolün yalnızca kültürel değil, ekonomik ve ticari iş birliklerine de katkı sağlayacağını vurgulayan Çam, iş dünyasını kapsayan projeler ve iş konseyi faaliyetleriyle Türkiye ile Kosova ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini kaydetti.

Taraflar, imzalanan protokol ile birlikte Ahilik kültürünün Balkanlar'da daha etkin şekilde tanıtılması, ortak akademik çalışmaların artırılması ve ülkeler arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atıldığını ifade etti.



