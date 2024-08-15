Ağustos ayı evde bakım paraları yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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Ağustos ayı evde bakım paraları yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olduğunu belirtti. Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin öncelikle aileleri yanında desteklenmesi amacıyla başlatılmıştır.

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Engellilerin, aile bütünlüklerini koruyacak şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, bu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlendirilmesine destek olduklarını belirtti.

Geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Göktaş, "Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde Ocak-Temmuz 2024 döneminde vatandaşlarımıza toplam 30,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık."bilgisini sağladı.

Evde Bakım Yardımının aylık ödemelerinin, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseltildiğini belirten Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırmaya başladık, yeni düzenlemeyle. Bu ay, yardımdan yararlanan 555 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına 4,9 milyar lira ödeme yaptık. Tüm engelli vatandaşlarımıza ödemelerin hayırlı olmasını dilerim."

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