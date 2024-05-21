Afyonkarahisar'da Feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı çok sayıda yaralı var Afyonkarahisar'ın sandıklı ilçesinde bu gün sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpışması sonucu 3 kişinin çok ağır ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.