Afyonkarahisar'da Feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın sandıklı ilçesinde bu gün sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpışması sonucu 3 kişinin çok ağır ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

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Afyonkarahisar'da Feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'dan üzücü haber geldi! Sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Başağaç köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu çok sayıda yaralı var.

Okan Öztürk idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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