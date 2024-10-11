AFAD duyurdu! Bartın Amasra'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi
Son dakika haberleri: AFAD son dakika açıklaması ile bu gün saat 10:16'da bartın Amasra merkezli 4.8 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberleri: AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
Tarih:2024-10-11
Saat:10:16:41 TSİ
Enlem:42.53472 N
Boylam:31.38972 E
Derinlik:9.33 km
Detay:https://t.co/FDWipbnLxa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İç Haberler