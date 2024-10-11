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AFAD duyurdu! Bartın Amasra'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri: AFAD son dakika açıklaması ile bu gün saat 10:16'da bartın Amasra merkezli 4.8 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu

AFAD duyurdu! Bartın Amasra'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi
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Son dakika haberleri: AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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