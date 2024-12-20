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Adana'da 'pes' dedirten olay: Ellerine aldıkları bıçakla önlerine gelen aracın lastiğini kestiler!

Adana'da 'pes' dedirten olay: Adana'da iki kişi önüne gelen araçların lastiklerini keserek zarar verendi.

Adana'da 'pes' dedirten olay: Ellerine aldıkları bıçakla önlerine gelen aracın lastiğini kestiler!
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Adana'da 'pes' dedirten olay: Ellerine aldıkları bıçakla önlerine gelen aracın lastiğini kestiler!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla 34 aracın lastiğini kesen 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçların kesilen lastiği yenisiyle değiştirildi.

Adana'da 'pes' dedirten olay: Ellerine aldıkları bıçakla önlerine gelen aracın lastiğini kestiler!

Adana'da önüne gelen araçların lastiklerini keserek zarar veren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da 'pes' dedirten olay: Ellerine aldıkları bıçakla önlerine gelen aracın lastiğini kestiler!

Ellerine aldıkları bıçakla, sokaklarda park halindeki 34 araçların lastiğini kesen 2 kişi polis tarafından yaklanarak gözaltına alındı.

Adana'da 'pes' dedirten olay: Ellerine aldıkları bıçakla önlerine gelen aracın lastiğini kestiler!

Adana'da 'pes' dedirten olay: Ellerine aldıkları bıçakla önlerine gelen aracın lastiğini kestiler!

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Kaynak:AA

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