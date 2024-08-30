Adana'da korkunç cinayet: Boşanmak üzere olduğu eşinin kafasına, parke taşıyla vura vura öldürdü!

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sokak ortasında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Boşanmak üzere olan şahıs eşini sokakda rast geldiği sırada eline aldığı parke taşı ile kafasına vurarak hastanelik etti. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Murat Dürüst, boşanma aşamasındaki 52 yaşındaki eşi Ayşe Dürüst'ü sokak ortasında parke taşı ile darp etti. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Murat Dürüst gözaltına alındı. Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: Haber7

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