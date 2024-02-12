Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi.

İddiaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, Belediye binasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum”

Suç aletiyle polise teslim olan şüpheli Mikail G.'nin, ilk ifadesinde, ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.

Özel kalem müdür vekilini vuran şahsın büfelerde ekmek satışı yaptığı öğrenildi

Şüphelinin 3 yıl önce Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar’a gelip eşiyle arasında sıkıntı olduğunu kendisini evden attığını söylemesi üzerine halk ekmek bünyesinde işçi olarak işe alındığı öğrenildi. Şüphelinin 3 yıl önce işe alındığı büfelerde ekmek satış elamanı olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelinin sabit bir büfede çalışmadığı eleman ihtiyacı olan ekmek büfelerinde görevlendirildiği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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