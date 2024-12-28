Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Narin Güran dava sonucu açıklaması! "Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasının Diyarbakır adliyesinde üç gün süreyle görülen son davada mahkeme son kararını açıklayarak, Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarpıtılmış, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay ceza verildiğini açıklamıştı.

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 yaşındaki Narin Güran'ın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını verdiğini anımsattı.

"ADALETİN TERAZİSİ HİÇ BİR ZAMAN ŞAŞMAZ"

Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı

Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesinin, millet için büyük bir beklenti haline geldiğini ifade eden Tunç, "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Tunç, adaletin mülkün temeli olduğunu vurgulayarak, "Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.