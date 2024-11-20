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Acun Ilıcalı'ya kötü haber! Hakkında yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son günlerde başlattığı soruşturma kapsamında yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı Acun Ilıcalı ,TV8 ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Acun Ilıcalı'ya kötü haber! Hakkında yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı soruşturma başlatıldı
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Yasa dışı bahis ile ilgili soruşturma gözaltılar ve açılan davalar ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken konu ile ilgili soruşturma ve gözaltı kararları peş peşe gelmeye başladı.

ACUN ILICALI'YA KÖTÜ HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı Acun Ilıcalı ,TV8 ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı.

Sosyal medyada çokça gündem olan konu hakkında Acun Ilıcalı bir açıklamada bulunmuştu. Ilıcalı'nın açıklamasında yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtmişti:

Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir.

Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.

Kaynak:AA

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