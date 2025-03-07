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ABD'de kabine toplantısında büyük kavga çıktı! İki bakanla kavga eden Elon Musk'u Donald Trump zor sakinleştirdi

ABDde 'başkan seçilen Donald Trump'ın en yakın isimlerinden biri olan Elon Musk, vukuatlarına devam ederek bakanlar kurulu toplantısında iki bakan ile kavga etmesi şok etkisi yaratırken, Trump'ın araya girerek kavgayı zar zor önledi.

ABD'de kabine toplantısında büyük kavga çıktı! İki bakanla kavga eden Elon Musk'u Donald Trump zor sakinleştirdi
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Kabine toplantısı hakkında bilgi sahibi kaynaklar, kabinede Elon Musk ile iki bakanın kavga ettiğini iddia ederek şok edici olayın ayrıntıları için NYT gazetesine konuştu.

ABD BAKANLAR KURULUNDA ŞOK EDİCİ KAVGA

Kaynaklara göre toplantıda Musk, "kimseyi kovmadınız" diyerek Bakan Rubio'yu personel sayısını azaltmamakla suçladı.

Rubio ise Musk'ın dürüst davranmadığını belirterek, "alaycı bir tavırla" Dışişleri Bakanlığında "erken emekliliğe ayrılan 1500 kişinin" işten çıkarma olarak sayılıp sayılmadığını ve Musk'ın yeniden "işten çıkarma şovu" yapabilmesi için söz konusu kişileri tekrar işe almayı isteyip istemediğini sordu.

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TRUMP ARAYA GİRDİ

İkili arasındaki tartışma "rahatsız edici" şekilde uzadıktan sonra Trump, araya girerek "harika bir iş" çıkardığını söylediği Rubio'yu savundu.

Trump, Rubio'nun uğraşması gereken çok şey olduğunu ve sürekli seyahat ettiğini dolayısıyla herkesin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

MUSK'IN YAKLAŞIMI RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

Kabine yetkilileri, Musk'ın israf, dolandırıcılık ve suistimalleri azaltmak konusundaki çabalarını beğendiklerini dile getirse de onun "demir testere" yaklaşımından hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

Dünkü toplantı, Trump'ın, Musk hakkında artan şikayetleri dikkate aldığının bir işareti olarak değerlendirildi.

Toplantıda Trump, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) misyonunu desteklediğini ancak yaklaşımında biraz daha rafine olmasının zamanının geldiğini söyledi.

Trump ayrıca, artık sekreterlerinin yetkili olacağını, Musk'ın ekibinin ise sadece tavsiyelerde bulunacağını belirtti.

Haberde, toplantının ardından sosyal medyadaki paylaşımında Trump'ın, federal iş gücünü azaltma planının bir sonraki aşamasında "balta" yerine "neşter" ile yürüteceklerini belirtmesi, Musk'ın bu konudaki yaklaşımına bir gönderme olarak değerlendirildi.

MUSK ULAŞTIRMA BAKANI İLE DE TARTIŞTI

Kabine toplantısında ayrıca Musk ile Ulaştırma Bakanı Sean Duffy arasında da tartışma yaşandı.

Duffy, DOGE'nin, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bünyesindeki hava trafik kontrol görevlilerini işten çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Şu anda uğraşmam gereken çok sayıda uçak kazası var ve sizin adamlarınız benden hava trafik kontrol görevlilerini işten çıkarmamı istiyor." dedi.

Musk ise Duffy'nin iddiasını "yalanlayarak" Bakandan kovulanların isimlerini vermesini istedi.

Duffy, herhangi bir isim olmadığını çünkü bu çalışanların kovulmasını kendisinin engellediği söyledi.

TRUMP BİR KEZ DAHA ARAYA GİRDİ

Bu tartışmada da araya giren Trump, Duffy'ye bu görevlilerin "dahil" olması gerektiğini belirterek Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) insanları hava trafik kontrol görevlisi olarak işe alması tavsiyesinde bulundu.

Toplantı hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, Musk'ın özellikle Rubio'ya yönelik öfkesinin odadakileri şaşırttığını söyledi. Bir başka kişi ise Musk'ın Duffy ve Rubio'ya yönelik tepkilerinin, birçoğu DOGE'den özel olarak şikayetçi olan diğer kabine üyelerini konuşmaktan caydırmış gibi göründüğünü aktardı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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