ABD İşsizlik rakamları belli oldu: Oran, yüzde 4,3 olarak açıklandı

Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, iş piyasası Temmuz ayında ABD'nin ay boyunca sadece 114.000 iş eklemesi ve işsizlik oranının %4,3'e yükselmesiyle önemli ölçüde yumuşadı.

Dünyanın gelecekteki en ölümcül 12 savaş jetleri açıklandı! Türk jeti Kaan listede var mı?

Bu 114.000 iş, Haziran ayında 179.000'den 175.000 ve daha düşük beklentilerden çok çekindi (kendisi başlangıçta bildirilen 206.000'den daha düşük revize edildi). %4,3'lük işsizlik oranı Haziran ayındaki %4,1'den ve %4,1'lik tahminlerin üzerinde yükseldi.

VERİLER TAHMİNLERLE BİRLİKTE ÖRTÜŞTÜ

Rapor ayrıntılarına bakılırsa, ortalama saatlik kazanç Temmuz ayında %0,2 arttı, beklenen %0,3 arttı ve Haziran ayında %0,3 arttı. Yıllık bazda, ortalama saatlik kazanç, Haziran ayında beklenen %3,7'ye ve %3,8'e kıyasla %3,6 daha yüksekti.

Ortalama haftalık saatler de beklentileri kaçırdı ve Haziran ayında 34,3 ve 34,3 için tahminlere karşı 34,2'de geldi.

Altın fiyatları ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları

Haberin Devamı

PİYASALAR, DÜŞEREK TEPKİ VERDİ

Geleneksel piyasalardaki tepki çok daha büyüktü, 10 yıllık Hazine getirisi 15 baz puan düşerek %3,83'e ve iki yıllık getiri tam 23 baz puanla %3,93'e düştü. Her iki seviye de bir yıldan fazla bir süredir en düşük seviyede. Hisse senetleri rakamları neredeyse o kadar sevmiyor, Nasdaq vadeli işlemleri şu anda %2,3 ve S&P 500 %1,6 düştü.

SGK'dan son dakika emekli maaş açıklaması! Emekliye ek maaş zam farkı 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak