ABD İşsizlik rakamları belli oldu: Oran, yüzde 4,3 olarak açıklandı

Yılın ikinci yarısında büyük Fed faiz indirimleri üzerindeki bahisleri hızla artırırken bile, başlangıçta yumuşak verilere çok az tepki gösteren piyasa oldu. Bugün ise, işsizlik verileri açıklandı.

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ABD İşsizlik rakamları belli oldu: Oran, yüzde 4,3 olarak açıklandı

Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, iş piyasası Temmuz ayında ABD'nin ay boyunca sadece 114.000 iş eklemesi ve işsizlik oranının %4,3'e yükselmesiyle önemli ölçüde yumuşadı.

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Bu 114.000 iş, Haziran ayında 179.000'den 175.000 ve daha düşük beklentilerden çok çekindi (kendisi başlangıçta bildirilen 206.000'den daha düşük revize edildi). %4,3'lük işsizlik oranı Haziran ayındaki %4,1'den ve %4,1'lik tahminlerin üzerinde yükseldi.

VERİLER TAHMİNLERLE BİRLİKTE ÖRTÜŞTÜ

Rapor ayrıntılarına bakılırsa, ortalama saatlik kazanç Temmuz ayında %0,2 arttı, beklenen %0,3 arttı ve Haziran ayında %0,3 arttı. Yıllık bazda, ortalama saatlik kazanç, Haziran ayında beklenen %3,7'ye ve %3,8'e kıyasla %3,6 daha yüksekti.

Ortalama haftalık saatler de beklentileri kaçırdı ve Haziran ayında 34,3 ve 34,3 için tahminlere karşı 34,2'de geldi.

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PİYASALAR, DÜŞEREK TEPKİ VERDİ

Geleneksel piyasalardaki tepki çok daha büyüktü, 10 yıllık Hazine getirisi 15 baz puan düşerek %3,83'e ve iki yıllık getiri tam 23 baz puanla %3,93'e düştü. Her iki seviye de bir yıldan fazla bir süredir en düşük seviyede. Hisse senetleri rakamları neredeyse o kadar sevmiyor, Nasdaq vadeli işlemleri şu anda %2,3 ve S&P 500 %1,6 düştü.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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