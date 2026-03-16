Tarih adamı İlber Hoca'ya veda: Törenin ardından Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilecek

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün sevenlerinin arasında son yolculuğuna uğurlanıyor. Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'ndeki anma töreninin ardından, Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilecek.

oklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Profesör Doktor İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

İlber Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde başladı.

KIZI KONUŞTU: İÇİMİ ACITTI

İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, anma töreninde konuşma yaptı. Tuna Ortaylı konuşmasında, babasının masasında yarım kalan tashihine değindi, "Kronik kitaptaki odasına girdiğimde masada kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Umarım İlber Hocayı andığınızda siz de yapılmamış şeylerin burukluğunu yaşıyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.

Ortaylı konuşmasında, "Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği daha nice zamanlar, birlikte güleceğimiz daha pek çok vardı. Ben sadece bunlara hayıflanıyorum." dedi.

Haberin Devamı

Öte yandan aile tarafından yayımlanan duyuruda ise çiçek gönderilmemesi istendi. Duyuruda, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmaları rica edildi.

Duayen tarihçi, anma töreninin ardından Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası, caminin haziresine defnedilecek.

TARİHİN KALBİNE DEFNEDİLECEK

İlber Ortaylı'nın hocası tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve Kadir Topbaş'ın da naaşları Ortaylı'nın defnedileceği hazirede yer alıyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

