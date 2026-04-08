ABD, İran ve İsrail arasındaki geçici ateşkes kararına Türkiye'den ilk açıklama: Uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır

Türkiye’nin Mısır ve Pakistan ile yürüttüğü diplomasi sürecinin sonucunda ABD, İran ve İsrail arasındaki geçici ateşkesin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Orta Doğu'da 40 gündür süren çatışmaların ardından ABD, İran ve İsrail arasında geçici bir ateşkes kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklama yaptı.

Orta Doğu'da savaşın 40. gününde ateşkes kararı geldi. ABD Başkanı Trump, Çin'i ikna eden ülkeyi açıkladı. Ateşkes sürecinde, Türkiye’nin Mısır ve Pakistan ile birlikte yürüttüğü diplomasi trafiğinin kilit rol oynadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden ateşese ilişkin bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz." diyen Erdoğan, "Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesi, bölgemizde yaklaşık 40 gündür devam eden ve sonuçları itibarıyla tüm dünyayı etkileyen çatışma sürecinin ardından alınmış olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmeyi bölgesel ve küresel istikrar açısından son derece önemli buluyoruz." değerlendirmesini yapan Yılmaz, geçici ateşkes süresi boyunca tarafların gerilimi tırmandıran tutumlardan uzak durmalarını, varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ettiklerini belirtti.

Yılmaz, bu sürecin bölgede kalıcı bir barışa vesile olmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçici ateşkese varılması sürecinde dost ve kardeş Pakistan'ın üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu çabayı takdir ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Türkiye olarak bölgesel ve küresel barış için Cumhurbaşkanı'mızın istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü çok yönlü barış diplomasisini kararlılıkla devam ettireceğiz. İstikrarlı bir ülke olarak savaş sonrası dönemde de 'güvenli liman' vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

"ULUSLARARASI TOPLUM TEYAKKUZDA OLMALIDIR"

İki haftalık ateşkes kararına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz. Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail’in haksız ve hukuksuz şekilde İran’a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş, insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu. Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz. Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası, tüm kriz alanları için yol göstericidir. Kardeş Pakistan’a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan’ı selamlıyoruz" dedi.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE KÜRESEL BARIŞ FIRSATI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi; bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi; bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum. Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasi kanallarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi, kalıcı barışın tesisinde belirleyici olacaktır. Türkiye, sahip olduğu güçlü diplomasi geleneği, adil ve dengeli yaklaşımıyla her zaman barıştan yana bir tutum sergilemiş; krizlerin çözümünde güvenli bir liman olma sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Maç izler gibi izleyip dalga geçtiler: 'Sen sağ bek, ben sol bek' sözlerine soruşturma!

Bakan Tekin'den LGBT çıkışı: Dersini anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim!

İki ülke tetikte: İsrail, ateşkesi ihlal ederse kıyamet kopacak, Tel Aviv yerle bir edilecek!