İran'dan dünyaya kafa tutan nükleer tehdit!

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkeye yönelik yeni bir saldırı olması halinde uranyum zenginleştirme oranının yüzde 90’a çıkarılabileceğini açıkladı. “Silah seviyesi” olarak değerlendirilen bu oran, uluslararası kamuoyunda endişe yarattı. Açıklama, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik baskıyı artırdığı dönemde geldi. UAEA ise İran’ın artan uranyum stokuna ilişkin “ciddi endişe” uyarısında bulundu.

“PARLAMENTODA DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Rızai, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni bir saldırı durumunda İran’ın seçeneklerinden biri yüzde 90 zenginleştirme olabilir. Bunu parlamentoda değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Açıklama, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik baskıyı artırdığı bir dönemde geldi.

YÜZDE 90 NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre yüzde 90 oranındaki uranyum zenginleştirme seviyesi “silah sınıfı” olarak kabul ediliyor. İran halihazırda yüzde 60 seviyesine kadar zenginleştirilmiş uranyum üretirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bunun nükleer silah üretimine teknik olarak çok yakın bir eşik olduğunu belirtiyor.

ABD VE İSRAİL’LE GERİLİM TIRMANIYOR

Son aylarda Washington yönetimi, İran’ın tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını isterken, Tahran yönetimi bunu “kırmızı çizgi” olarak tanımlıyor. İranlı yetkililer daha önce de ülkenin nükleer programından geri adım atmayacağını açıklamıştı.Dış basında yer alan analizlerde, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik ve İsrail’in olası operasyon hazırlıklarının Tahran üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor. İran tarafı ise yeni saldırıların nükleer programı daha da hızlandırabileceği mesajını veriyor.

UAEA’DAN “CİDDİ ENDİŞE” UYARISI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın son raporlarında İran’ın yüzde 60 seviyesindeki uranyum stokunu ciddi şekilde artırdığı belirtilmişti. UAEA, İran’ın nükleer silaha sahip olmayan ülkeler arasında bu seviyede üretim yapan tek ülke olduğuna dikkat çekerek durumun “ciddi endişe” yarattığını açıklamıştı.

