A milli Takımımız ilk kez Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükseldi: İşte karşılaşacağı muhtemel rakipleri!

UEFA Uluslar play-off turu maçında Macaristan'ı saf dışı bırakan A Milli Takım'ın, Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya oldu. Ay-yıldızlar E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

A Milli Takımımız, 3-1'in rövanşında Budapeşte'de karşılaştığı Macaristan’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükseldi.

Millilere galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdulkerim Bardakçı getirdi.

A Milli Takımımız, Macaristan galibiyetiyle beraber tarihindeki 250. galibiyeti elde etti. Ayrıca Macaristan 3 yıldır kendi evinde mağlubiyet yüzü görmüyordu.

İŞTE A LİGİ'NE ÇIKANLAR VE B LİGİ'NE DÜŞENLER

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan, Kosova ve Slovenya, bir üst lige çıktı.

Play-off ikinci maçları sonrası Belçika ve Sırbistan A Ligi'nde kalırken Türkiye, İrlanda, Gürcistan, Yunanistan ve Slovenya A Ligi'ne, Kosova ise B Ligi'ne yükseldi.

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Türkiye'nin turdaki rakibi Macaristan ve Yunanistan'ın rakibi İskoçya, B Ligi'ne düştü.

Sırbistan'ın rakibi Avusturya ve Kosova'nın rakibi İzlanda, B Ligi'nden C Ligi'ne düşerken Slovenya'nın rakibi Slovakya ise C Ligi'nden D Ligi'ne geriledi.

MİLLİ TAKIM'IN SON RAKİBİ İSPANYA OLDU

Bu galibiyetin ardından A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibe de belli oldu.

Aralık ayında yapılan 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonrası Türkiye'nin rakipleri belirlenirken, muhtemel son rakibi de İspanya - Hollanda müsabakası sonrası netlik kazandı. Ay-yıldızlar E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

MİLLİLERİN 2026 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Millilerin 2026 Dünya Kupası elemeleri fikstürü şu şekilde;

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

Almanya

Fransa

Çekya

Danimarka

Galler

Hırvatistan

Hollanda

İngiltere

İspanya

İtalya

Norveç

Portekiz

Belçika

Sırbistan

Yunanistan