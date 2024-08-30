A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Sürpriz isimler var!

A Millî Takımımızın, Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

YAYINLAMA
Google News
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Sürpriz isimler var!

A Milli Futbol Takımı'nın Vincenzo Montella tarafından belirlenen 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçlarında aday kadrosu açıklandı.

6 FUTBOLCU SAKAT

28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

SÜRPRİZ İSİMLER ÇAĞIRILDI

Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.15'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro şöyle;

"Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Umut Nayir"

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Sofyan Amrabat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri
Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Sofyan Amrabat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri
Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in Avrupa liglerindeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in Avrupa liglerindeki rakipleri belli oldu
UEFA ülke puan ve sıralamaları belli oldu! O ülkeyle kıyasıya çekişiyoruz! Türkiye kaç puanla kaçıncı sırada?
UEFA ülke puan ve sıralamaları belli oldu! O ülkeyle kıyasıya çekişiyoruz! Türkiye kaç puanla kaçıncı sırada?
Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda olacak, Muslera oynayacak mı?
Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda olacak, Muslera oynayacak mı?
Son Haberler
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Sürpriz isimler var!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Sürpriz isimler var!
Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için mahkeme kararını verdi!
Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için mahkeme kararını verdi!
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri
Mersin'de ilginç büfe! Bu büfenin önünden geçen herkes aynı şeyi yapıyor!
Mersin'de ilginç büfe! Bu büfenin önünden geçen herkes aynı şeyi yapıyor!
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyor
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyor
Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek
Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek
Çok Okunanlar
Bugün Cuma hutbesinin konusu ne? 30 Ağustos 2024 Cuma hutbesi
Bugün Cuma hutbesinin konusu ne? 30 Ağustos 2024 Cuma hutbesi
Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 30 Ağustos 2024 Cuma gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne, güncel altın fiyatları ne kadar? 30 Ağustos 2024 Cuma gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Bütçenize iyi gelecek fiyatlar! Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürün fiyat listesini yayınladı
Bütçenize iyi gelecek fiyatlar! Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürün fiyat listesini yayınladı
Meteorolojiden 9 ile sarı kod uyarısı! 30 Ağustos 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 9 ile sarı kod uyarısı! 30 Ağustos 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Sivasspor'da yeni transfer: Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı
Sivasspor'da yeni transfer: Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu: Barış Alper gıda zehirlenmesi sonucu kadro dışı!
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu: Barış Alper gıda zehirlenmesi sonucu kadro dışı!
Yorumlananlar
29 Ağustos 2024 Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin (mazot) LPG ve brent petrol fiyatları
29 Ağustos 2024 Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin (mazot) LPG ve brent petrol fiyatları
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!